«Краснодар» заплатит 2,8 млн евро за Комличенко «Ростову». Форвард должен заменить Смолова, который покинет клуб («Чемпионат»)

«Краснодар» заплатит 2,8 млн евро «Ростову» за Николая Комличенко.

Об этом сообщил журналист «Чемпионата » Андрей Панков. По его данным, стороны действительно находятся в продвинутых переговорах. Однако личный контракт пока не согласован до конца.

Комличенко , как ожидается, должен заменить Федора Смолова , который покинет клуб.

Ранее «Спорт-Экспресс» написал, что «быки» близки к подписанию контракта с 29-летним Комличенко.

В нынешнем сезоне нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.