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«Краснодар» заплатит 2,8 млн евро за Комличенко «Ростову». Форвард должен заменить Смолова, который покинет клуб («Чемпионат»)

«Краснодар» заплатит 2,8 млн евро «Ростову» за Николая Комличенко.

Об этом сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков. По его данным, стороны действительно находятся в продвинутых переговорах. Однако личный контракт пока не согласован до конца.

Комличенко, как ожидается, должен заменить Федора Смолова, который покинет клуб.

Ранее «Спорт-Экспресс» написал, что «быки» близки к подписанию контракта с 29-летним Комличенко.

В нынешнем сезоне нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура20984 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
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