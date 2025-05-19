В ФИФА отказались от обсуждения вопроса о допуске России за закрытыми дверями из-за разговора Инфантино с Зеленским (Sport24)

В ФИФА отложили рассмотрение вопроса о допуске России после разговора с Зеленским.

Ранее стало известно , что ряд европейских стран и Япония выступают категорически против возвращения российских команд в международные турниры. При этом южноамериканские страны поддерживают инициативу о допуске.

По информации Sport24, существовала идея об обсуждении этой темы в индивидуальном формате – «за закрытыми дверями с участием ряда влиятельных делегаций». Однако встреча не состоялась, поскольку президент ФИФА Джанни Инфантино общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили – чтобы не создавать напряженности», – сообщил один из источников.