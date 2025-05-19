  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бабаев о возвращении России в еврокубки: «Есть надежда, что в ближайшие год-два это случится. Выиграть ЛЕ или ЛК вполне реалистично»
41

Бабаев о возвращении России в еврокубки: «Есть надежда, что в ближайшие год-два это случится. Выиграть ЛЕ или ЛК вполне реалистично»

Роман Бабаев надеется на скорое участие российских клубов в еврокубках.

– Как скоро российский клуб вновь завоет еврокубок?

– Главное, чтобы нас в Европу допустили – есть надежда, что это случится в ближайшие год-два.

В России качественно улучшилась футбольная инфраструктура, много внимания уделяется детско-юношескому футболу – так что выиграть еврокубок реалистично. Может, не Лигу чемпионов, но Лигу Европы или Лигу конференций – вполне, – сказал гендиректор ЦСКА.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура20302 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
logoЛига конференций УЕФА
logoЦСКА
logoРоман Бабаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деменко о ЦСКА-2005: «До финала ЛЧ не дошли бы. В плей-офф были бы команды гораздо выше уровнем, чем «Осер», «Партизан» и «Парма»
18вчера, 10:10
Валерий Газзаев: «ЦСКА-2008 был готов попасть в финал ЛЧ. Тут даже двух мнений быть не может! Надо было только укрепить одну-две позиции»
9216 мая, 10:33
Ашветия о «Зените» и ЛЧ: «И не такие команды выходят в плей-офф сейчас. У клуба с финансами порядок, столько сильных легионеров»
115 мая, 12:14
Главные новости
«Аякс» всерьез рассматривает возвращение тен Хага. Тренер интересен и «Байеру» (Флориан Плеттенберг)
213 минут назад
Пети о класико: «Мы увидели, что «Барса» гораздо лучше «Реала». Мбаппе не может выигрывать такие матчи один – нужна настоящая команда, которой не было в этом сезоне»
815 минут назад
Божович о лучшем российском игроке XXI века: «Для меня Дзюба. В годы Аршавина были и другие сильные игроки, тот же Жирков. Артем очень выделяется сейчас»
528 минут назад
Джикия о долгах «Химок»: «Есть футбольные задачи, которые мы должны выполнять. Вопрос с лицензией не закрыт – до матча с «Спартаком» ситуация изменится, надеюсь»
745 минут назад
Беллингем о сезоне «Реала»: «Немного грустно, потому что мы хотим бороться за титулы. Выиграть КЧМ – мечта клуба»
546 минут назад
Лапорта о зарплате Ямаля: «Мы платим в соответствии с возможностями – знаем, что он может играть где угодно. Так было и с Месси – его хотел «Интер», но мы решили, что проект «Барсы» лучше для него»
27сегодня, 09:59
Кунья и «МЮ» почти договорились об условиях контракта. Форвард «Вулвс» готов к переходу (Фабрицио Романо)
17сегодня, 09:52
Бернарду о борьбе за попадание в ЛЧ: «Это будет иметь огромное значение для финансового положения «Ман Сити». Впереди 2 важных матча – побеждать бывает трудно, особенно в АПЛ»
5сегодня, 09:44
Директор «Ростова» Рыскин объявил об уходе по окончании сезона. Клуб также покинут президент Арутюнянц, тренерский штаб, более 50 человек из офиса и большое число игроков («СЭ»)
114сегодня, 09:27
КДК рассмотрит удаления Станковича и Умярова в матче с «Ростовом» в Кубке России. «Спартак» накажут за поведение болельщиков
17сегодня, 09:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» близок к подписанию контракта с Комличенко («СЭ»)
13 минуты назад
Миранчук сможет покинуть «Сьон» за отступные в 6 млн евро (Sport24)
14 минуты назад
Пивоваров о «Динамо»: «Место в тройке РПЛ будет удовлетворительным итогом. Матч с «Краснодаром» имеет огромное значение, особенно после развязки прошлого сезона»
1036 минут назад
Антон Шунин: «За 17 сезонов не было мысли уйти из «Динамо». Как можно поменять мою семью, мой дом? Это в крови, отец болел за клуб до моего рождения и приходит на каждый матч до сих пор»
757 минут назад
Фарьоли ушел из «Аякса» после упущенного титула. Клуб отстал от ПСВ на 1 очко – их отрыв в Эредивизи достигал 9 баллов в апреле
8сегодня, 09:40
Кубарси о сезоне «Барсы»: «Мы надеемся, что следующий будет таким же удачным или даже лучше. Это был отличный год для обороны, все должны быть довольны»
12сегодня, 09:29
КДК рассмотрит поведение реабилитолога ЦСКА на матче с «Зенитом». Степанов использовал ненормативную лексику в адрес судей и несколько раз ударил по навесу для резервного арбитра
9сегодня, 09:13
Вальверде о КЧМ: «Реал» постарается выиграть его, чтобы болельщики могли насладиться еще одним титулом»
8сегодня, 08:59
Георгий Джикия: «После ухода я остался верен себе, своим принципам и тому, что такое «Спартак»
7сегодня, 08:31
Колосков о том, что Яшин – лучший вратарь в истории футбола: «Он участвовал в международных турнирах и везде был номером один. Из наших нынешних вратарей такого признания никто не получит»
5сегодня, 08:10