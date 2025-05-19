Бабаев о возвращении России в еврокубки: «Есть надежда, что в ближайшие год-два это случится. Выиграть ЛЕ или ЛК вполне реалистично»
Роман Бабаев надеется на скорое участие российских клубов в еврокубках.
– Как скоро российский клуб вновь завоет еврокубок?
– Главное, чтобы нас в Европу допустили – есть надежда, что это случится в ближайшие год-два.
В России качественно улучшилась футбольная инфраструктура, много внимания уделяется детско-юношескому футболу – так что выиграть еврокубок реалистично. Может, не Лигу чемпионов, но Лигу Европы или Лигу конференций – вполне, – сказал гендиректор ЦСКА.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура20302 голоса
Краснодар
Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости