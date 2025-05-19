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BBC объявила об уходе Линекера. Гари ранее обвиняли в антисемитизме из-за репоста видео в поддержку Палестины с эмодзи крысы

BBC подтвердила уход Гари Линекера на фоне обвинений в антисемитизме.

Ранее бывший нападающий сборной Англии и ведущий передачи Match of the Day на BBC поделился публикацией аккаунта Palestine Lobby – видеороликом с выступлением канадско-палестинского юриста Дианы Будду с критикой действий Израиля в секторе Газа. К видео было добавлено изображение крысы – этот образ часто использовался в нацистской Германии для изображения евреев. Впоследствии он удалил публикацию.

Сегодня BBC официально сообщила об уходе Линекера по окончании сезона. Он не будет участвовать в освещении Кубка Англии в сезоне-2025/26 и ЧМ-2026.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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