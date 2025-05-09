Зоммер – игрок недели в ЛЧ. Вратарь «Интера» сделал 7 сэйвов в матче с «Барсой»
Ян Зоммер признан лучшим игроком ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.
Вратарь «Интера» сделал 7 сэйвов в игре с «Барселоной» (4:3 доп. вр).
В опросе Зоммер опередил защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, забившего победный гол в матче с «Арсеналом» (2:1).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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