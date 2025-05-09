«Реал» заплатит «Байеру» 12+ млн евро за Хаби Алонсо (Бен Джейкобс)

«Реал» заплатит «Байеру» более 10 млн евро за Хаби Алонсо.

Сегодня главный тренер команды из Леверкузена официально объявил , что покинет свой пост по окончании сезона.

По информации журналиста Бена Джейкобса, испанский специалист сообщил генеральному директору Фернандо Карро и спортивному директору Симону Рольфесу о решении перейти в «Реал » ранее на этой неделе.

Немецкий клуб получит более 10 млн фунтов (12 млн евро) в качестве компенсации за уход тренера.

Алонсо о «Байере»: «Этот клуб оказал мне исключительное доверие, он заслуживал впервые стать чемпионом Германии. Наш успех – результат выдающейся командной работы»