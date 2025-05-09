«Реал» заплатит «Байеру» 12+ млн евро за Хаби Алонсо (Бен Джейкобс)
«Реал» заплатит «Байеру» более 10 млн евро за Хаби Алонсо.
Сегодня главный тренер команды из Леверкузена официально объявил, что покинет свой пост по окончании сезона.
По информации журналиста Бена Джейкобса, испанский специалист сообщил генеральному директору Фернандо Карро и спортивному директору Симону Рольфесу о решении перейти в «Реал» ранее на этой неделе.
Немецкий клуб получит более 10 млн фунтов (12 млн евро) в качестве компенсации за уход тренера.
Алонсо о «Байере»: «Этот клуб оказал мне исключительное доверие, он заслуживал впервые стать чемпионом Германии. Наш успех – результат выдающейся командной работы»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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