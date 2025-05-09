  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о ВОВ: «В Москве было полно шпионов, они фонариками подсвечивали немецким самолетам ночью, где находится Кремль. Их старались ликвидировать, мой отец работал в комитете госбезопасности»
54

Пономарев о ВОВ: «В Москве было полно шпионов, они фонариками подсвечивали немецким самолетам ночью, где находится Кремль. Их старались ликвидировать, мой отец работал в комитете госбезопасности»

Владимир Пономарев рассказал о детстве, проходившем в годы войны.

«По телевизору каждый раз с удовольствием смотрю парад Победы. Великий праздник!

Во время войны мы жили в Москве, отец работал в комитете госбезопасности. В городе было полно шпионов, которые ночью фонариками подсвечивали немецким самолетам, где находится Кремль. Их всех старались ликвидировать.

Сам помню немного: мы жили в Скатертном переулке, и там упала бомба. Когда была бомбежка, раздавался сигнал – и все спускались в бомбоубежище. Пытались добежать как можно быстрее», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
logoпремьер-лига Россия
история
Владимир Алексеевич Пономарев
Р-Спорт
logoсборная СССР
logoЦСКА
День Победы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Перейра – лучший тренер апреля в АПЛ, он опередил Гвардиолу, Слота, Эмери и Хау. «Вулвс» выиграли все 5 матчей месяца
310 минут назад
Заряжайте в перекладину как Роналдиньо – а потом забивайте!
27 минут назадСпецпроект
Александр Мостовой: «Какой Сафонов при живом Доннарумме? Матвей красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил. Сыграл пять раз – уже чемпион Франции»
63сегодня, 10:24
Алонсо сообщил «Байеру», что уходит в «Реал». Тренер может сделать заявление сегодня
26сегодня, 10:20
Мак Аллистер – лучший игрок апреля в АПЛ. У хавбека «Ливерпуля» 4 победы, 2 гола и 1 ассист в 5 матчах месяца
6сегодня, 10:14
Карпин о ВОВ: «Футбол спасал людей и помогал отвлечься от ужасов войны. Матчи проходили в Сталинграде, в блокадном Ленинграде, даже в оккупированных городах»
15сегодня, 10:11
«МЮ» выиграет финал ЛЕ с вероятностью 50,7%. Шансы «Тоттенхэма» – 49,3% (Opta)
16сегодня, 10:04
Новый папа римский Лев XIV болеет за «Рому»: «Он в шутку сказал: «Победа римлян – это первое чудо Франциска после смерти»
32сегодня, 09:56
Салах в 3-й раз стал игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов и повторил рекорд Анри. Вингер «Ливерпуля» набрал 90% голосов
13сегодня, 09:52
Карасев обслужит матч ЦСКА – «Краснодар», Сухой назначен на игру «Динамо» и «Спартака»
32сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин, Литвинов, Дивеев, Батраков, Мусаев, Мостовой и Агкацев прочитали стихотворение «Родина» Константина Симонова в честь 80-летия Победы
2 минуты назадВидео
Полиция конфисковала Lamborghini Urus Онана за отсутствие страховки. У вратаря «МЮ» есть 14 дней, чтобы вернуть автомобиль – в противном случае его могут продать или уничтожить
421 минуту назад
Гунько о словах Мостового про Мусаева: «Хватит смешить народ, прошу вас. Вы можете 100 раз задать человеку один и тот же вопрос, и он 100 раз будет говорить одно и то же»
535 минут назад
Булыкин о Дне Победы: «Всегда смотрю парад. Горжусь страной, которая победила в Великой Отечественной войне и в которой я живу»
442 минуты назад
Слот об уходе Трента из «Ливерпуля»: «Мы все расстроены, клуб покидает хороший человек и очень хороший фулбек. Не мне указывать болельщикам, как они должны реагировать»
152 минуты назад
Канчельскис об ЛЕ: «В финале играют 15-я и 16-я команды АПЛ – уникальный случай. У «МЮ» больше шансов, чем у «Тоттенхэма»
454 минуты назад
«Тоттенхэм» рассматривает Де Дзерби на замену Постекоглу. Итальянец хотел бы остаться в «Марселе» из-за Лиги чемпионов
6сегодня, 09:33
Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас» против «Райо», «Атлетико» примет «Сосьедад» Захаряна в субботу, «Барса» сыграет с «Реалом» в воскресенье
8сегодня, 09:08
Пеллегрини о 2:2 с «Фиорентиной»: «Соперник не доходил до наших ворот, а «Бетис» постоянно создавал моменты. Рады выйти в финал, особенно против «Челси»
2сегодня, 08:37
Чемпионат Германии. «Вольфсбург» против «Хоффенхайма», «Бавария» сыграет в субботу, «Байер» примет «Боруссию» Дортмунд в воскресенье
сегодня, 08:18