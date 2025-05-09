Пономарев о ВОВ: «В Москве было полно шпионов, они фонариками подсвечивали немецким самолетам ночью, где находится Кремль. Их старались ликвидировать, мой отец работал в комитете госбезопасности»
Владимир Пономарев рассказал о детстве, проходившем в годы войны.
«По телевизору каждый раз с удовольствием смотрю парад Победы. Великий праздник!
Во время войны мы жили в Москве, отец работал в комитете госбезопасности. В городе было полно шпионов, которые ночью фонариками подсвечивали немецким самолетам, где находится Кремль. Их всех старались ликвидировать.
Сам помню немного: мы жили в Скатертном переулке, и там упала бомба. Когда была бомбежка, раздавался сигнал – и все спускались в бомбоубежище. Пытались добежать как можно быстрее», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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