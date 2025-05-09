НБА. Второй раунд плей-офф. «Индиана» примет «Кливленд», «Денвер» дома сразится с «Оклахомой»

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Кливленд » в гостях попытается сократить отставание в серии против «Индианы» (0-2). «Денвер » на своей площадке постарается выйти вперед в противостоянии с «Оклахомой» (1-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

«Индиана » ведет в серии – 2-0.

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.