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НБА. Второй раунд плей-офф. «Индиана» примет «Кливленд», «Денвер» дома сразится с «Оклахомой»

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Кливленд» в гостях попытается сократить отставание в серии против «Индианы» (0-2). «Денвер» на своей площадке постарается выйти вперед в противостоянии с «Оклахомой» (1-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

«Индиана» ведет в серии – 2-0.

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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