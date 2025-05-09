НБА. Второй раунд плей-офф. «Индиана» примет «Кливленд», «Денвер» дома сразится с «Оклахомой»
Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.
«Кливленд» в гостях попытается сократить отставание в серии против «Индианы» (0-2). «Денвер» на своей площадке постарается выйти вперед в противостоянии с «Оклахомой» (1-1).
Второй раунд
«Индиана» ведет в серии – 2-0.
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости