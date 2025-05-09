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Овечкин, Малкин, Дацюк, Кросби, Кэйн, Бержерон и Стэмкос – в сборной лучших игроков НХЛ 1-й четверти XXI века

Три россиянина вошли в сборную НХЛ 1-й четверти века.

Лига назвала имена еще 7 игроков, вошедших в символическую сборную. В список попали 7 хоккеистов, получивших наибольшее количество голосов среди тех, кто дебютировал в лиге в период с 2000 по 2010 год.

Команда четверти века формировалась по итогам голосования болельщиков NHL Quarter-Century Team Fan Vote при поддержке SAP, которое проходило с 12 февраля по 1 апреля. Голосование стало продолжением ранее опубликованных составов первых и вторых символических сборных всех 32 клубов лиги. Игроки, вошедшие в первые символические сборные клубов, были допущены к финальному голосованию.

В сборную лучших игроков НХЛ 1-й четверти XXI века среди дебютировавших с 2000 по 2010 год вошли: Патрис БержеронБостон»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Павел ДацюкДетройт»), Патрик Кэйн («Чикаго»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон») и Стивен Стэмкос («Тампа»).

Имена приведены с указанием клуба, в составе которого каждый из них был включен в первую символическую сборную. 

В ближайшее время будут названы 6 лучших хоккеистов, которые дебютировали в НХЛ с 2010 года.  

Изображение: www.nhl.com

Сакик, Селянне, Торнтон, Лидстрем, Хара, Игинла – в сборной лучших игроков НХЛ 1-й четверти XXI века 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoЕвгений Малкин
logoПиттсбург
logoНэшвилл
logoТампа-Бэй
logoВашингтон
logoЧикаго
logoНХЛ
logoБостон
logoПатрик Кэйн
logoДетройт
logoСтивен Стэмкос
logoПатрис Бержерон
logoПавел Дацюк
рейтинги
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