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ЧМ по хоккею 2025. Чехия сыграет со Швейцарией, Финляндия – с Австрией, Швеция против Словакии, Дания встретится с США

В Швеции и Дании пройдут первые матчи чемпионата мира по хоккею 2025.

Чехия сыграет со Швейцарией, Финляндия встретится с Австрией, Швеция проведет матч со Словакией, Дания будет противостоять США.

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoЧМ по хоккею
результаты матчей
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Дании по хоккею
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Австрии по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoСборная США по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
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