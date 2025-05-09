Рим (WTA). Потапова играет с Соболенко, Павлюченкова – с Кенин, Александрова встретится с Радукану, М. Андреева – с Аранго, Шнайдер, Швентек вышли в 3-й круг
Анастасия Потапова борется с Ариной Соболенко во втором круге турнира в Риме.
Анастасия Павлюченкова играет с Софией Кенин.
Вероника Кудерметова встретится с Амандой Анисимовой, Камилла Рахимова – с Эммой Наварро.
Мирра Андреева стартует матчем против Эмильяны Аранго, Екатерина Александрова – против Эммы Радукану, Коко Гауфф – против Виктории Мбоко.
В четверг Диана Шнайдер прошла Кэролайн Доулхайд, а Ига Швентек – Элизабетту Кочаретто.
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL D’Italia
Рим, Италия
6 – 18 мая 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 6 009 593 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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