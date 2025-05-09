  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рим (WTA). Потапова играет с Соболенко, Павлюченкова – с Кенин, Александрова встретится с Радукану, М. Андреева – с Аранго, Шнайдер, Швентек вышли в 3-й круг
Live
108

Рим (WTA). Потапова играет с Соболенко, Павлюченкова – с Кенин, Александрова встретится с Радукану, М. Андреева – с Аранго, Шнайдер, Швентек вышли в 3-й круг

Анастасия Потапова борется с Ариной Соболенко во втором круге турнира в Риме.

Анастасия Павлюченкова играет с Софией Кенин.

Вероника Кудерметова встретится с Амандой Анисимовой, Камилла Рахимова – с Эммой Наварро.

Мирра Андреева стартует матчем против Эмильяны Аранго, Екатерина Александрова – против Эммы Радукану, Коко Гауфф – против Виктории Мбоко.

В четверг Диана Шнайдер прошла Кэролайн Доулхайд, а Ига Швентек – Элизабетту Кочаретто.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL D’Italia

Рим, Италия

6 – 18 мая 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 6 009 593 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoОткрытый чемпионат Италии
logoWTA
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алькарас перед началом «Мастерса» в Риме: «Думаю, я в хорошей форме, у меня есть уверенность»
32 минуты назад
Рим (ATP). 2-й круг. Хачанов играет с Андресом Бурручагой, Медведев встретится с Норри, Алькарас – с Лайовичем, Зверев поборется с Уго Карабелли, Руне – с Комесаньей
248 минут назадLive
Ига Швентек: «Я рада сфотографироваться с болельщиками на турнире, но недавно папарацци шел за мной почти до квартиры»
3вчера, 20:57
Рим (ATP). Баутиста-Агут, Гирон, Мартинес, Тьен вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Фонсека, Коболли, Фоньини выбыли
91вчера, 19:49
Шнайдер о пожеланиях, каким запуском играть: «Это адекватно, супервайзер все понимает. Не то что я говорю: блин, давай мне только второй или третий, а то я вообще не приду»
вчера, 19:48
Алькарас о выходе документалки Netflix: «Я волновался, потому что не знал, как отреагируют люди. Очень хотелось, чтобы им понравилось, как и мне»
3вчера, 18:31
Мухова снялась с турнира в Риме
5вчера, 17:31
Осака о том, что сыграла с Голубич: «Не знала, что лаки-лузеры могут заменять сеяных. Я считала, что если Бадоса снимется, то я сразу пройду в следующий круг»
15вчера, 15:58
Шнайдер о работе с Сафиной: «Она вернулась в Барселону. Ей было нужно»
29вчера, 14:18
Швентек повесила 33-ю баранку на тысячниках и повторила рекорд Азаренко
8вчера, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23