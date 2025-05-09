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  • Артета о трофеях: «Арсенал» мог выиграть АПЛ 2 раза – с теми очками, что мы набрали за прошлые два сезона. Нужно быть удачливее или играть еще лучше»
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Артета о трофеях: «Арсенал» мог выиграть АПЛ 2 раза – с теми очками, что мы набрали за прошлые два сезона. Нужно быть удачливее или играть еще лучше»

Микель Артета высказался о борьбе за трофеи.

Главного тренера «Арсенала» спросили, насколько, по его мнению, команда близка к завоеванию трофеев.

«Мы близки. С тем количеством очков, которое мы набрали за прошлые два сезона, мы могли выиграть Премьер-лигу два раза. Мы знаем, что близки. С нашими показателями можно выигрывать титулы.

Нам нужно быть немного удачливее или играть еще лучше. Опять же, с такими показателями, которые у нас были в Лиге чемпионов, велика вероятность выиграть ее», – сказал Артета. 

Сейчас «Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на 15 очков. Годом ранее лондонцы набрали 89 баллов – на два меньше, чем «Ман Сити», а за год до этого – 84 очка, на 5 меньше, чем «горожане».

Микель Артета: «Не думаю, что в Лиге чемпионов была команда лучше, чем «Арсенал». Мы заслужили большего против «ПСЖ»

Артета про трофеи: «Ливерпуль» стал чемпионом, набрав меньше очков, чем «Арсенал» в предыдущие два сезона. У нас было бы уже два титула. Но важно оказаться в нужное время в нужном месте»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
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