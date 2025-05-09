«Арсенал» договорился о трансфере Субименди. В 2023-м хавбек «Сосьедада» отказал «канонирам», в 2024-м – «Ливерпулю» (Бен Джейкобс)

«Арсенал» близок к трансферу Мартина Субименди.

По данным инсайдера Бена Джейкобса, у «Арсенала » есть принципиальная договоренность о подписании 26-летнего полузащитника из «Реал Сосьедад ». Сделку осталось только оформить официально. С игроком обо всем договорились.

Стоит отметить, что летом 2024 года Субименди отказал «Ливерпулю», который был готов активировать его отступные в 60 млн евро. Также хавбек отказался переходить в «Арсенал» зимой 2023-го.