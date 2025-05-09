Симонян о Дне Победы: «Мы знали, что победим. Шла мощная пропаганда, постоянная агитация. Был огромный патриотизм, мы этим были напичканы от и до. Это правильно»
– В этом году отмечается 80-летие Великой победы. Что это значит для вас?
– День Победы – особенный праздник. У меня и дочь родилась 9 мая, потому она и Виктория.
А так, весь народ встал на защиту своей родины. Что тут можно еще сказать? Дело в том, что война коснулась каждого и конкретно моей семьи. Мой отец был тяжело ранен при бомбардировке.
– Когда война наконец закончилась, могли вообще поверить в это?
– Все действительно долго длилось. Но тут надо понимать, что шла довольно мощная пропаганда. И вера в Советский Союз среди всех людей, в том числе среди нас, была запредельная, очень мощная. Поэтому мы знали, что победим. Были уверены, что враг будет разбит, победа будет за нами. Была и постоянная агитация. Это откладывалось в голове, конечно же. Потому когда победа наступила, мы этого уже ждали.
– Сразу у людей появилось ощущение спокойной жизни или какое-то эхо войны доносилось спустя время?
– В головах у всех была победа, бесспорно. Не иначе.
– Чему вас научило военное время и чему вы потом учили своих детей и внуков на основании этого?
– В первую очередь, это патриотизм. Был огромный патриотизм, мы этим были напичканы от и до. Это правильно. Мы к нему приучали и своих детей.
– На ваш взгляд, чувство патриотизма у людей тогда сильнее было, чем сейчас?
– Думаю, что да. У нас во главе угла стоял патриотизм. Ведь немало ребят ушли на фронт, многие оттуда не вернулись. Более 25 миллионов советских граждан погибло в тот период. Как иначе народ мог относиться к своей стране? Чувство патриотизма у каждого советского человека было на высоком уровне, – сказал экс-футболист «Спартака» и вице‑президент РФС Симонян.
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