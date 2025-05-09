Алина Загитова: «Горжусь, что мы с командой смогли передать всю боль и радость Великой Отечественной войны в шоу «Хранители времени»
Алина Загитова поделилась отрывками на тему ВОВ из шоу «Хранители времени».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила ледовое шоу «Хранители времени» в конце августа в Казани.
«Эти номера для меня являются знаковыми моментами, наполненными глубокими эмоциями. Я очень горжусь тем, что мы с командой смогли передать всю боль и радость Великой Отечественной войны в шоу «Хранители времени».
Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение этой памяти. Давайте вместе будем помнить и чтить тех, кто сделал возможным наше настоящее. С Днем Победы!» – написала Загитова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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