Экс-игрока системы СКА Малышева избили и выстрелили из ракетницы в голову: «У меня сильные ожоги, дырка была от пули. Человек, который мне должен, собрал толпу – они меня отмудохали»

Экс-игроку системы СКА Василию Малышеву выстрелили из ракетницы в голову.

Происшествие с участием 19-летнего бывшего хоккеиста произошло 6 мая. Малышев по ходу карьеры выступал за СКА-ХКД.

– Расскажите поподробнее о том, что случилось.

– Человек, который должен был мне денег, написал: «Приходи, я тебе отдам деньги, решим этот вопрос». Я прихожу, вижу компанию людей. Собственно, примерно понимаю, чем это все закончится. Он говорит: «Пойдем на улицу, поговорим».

Мы все выходим. Они начинают мне говорить, что этот человек мне ничего не должен. Я посмеялся над этим. Кто-то мне выкрикнул: «Че ты лыбишься?» Обозвал меня как-то. Я ему сказал: «Рот закрой свой», – и понеслась. Мутузили, мутузили, потом выстрелили из сигнальной ракетницы вплотную в голову.

Единственное, в новостях везде пишут, что в меня кинули петарду, но на деле это была не петарда, а сигнальная ракетница.

– Какие травмы вы получили?

– У меня сильные ожоги. Скорее всего, буду делать пересадку кожи. Травмы головы, сотрясение – какой степени, не знаю. Ожоги на голове. И дырка была от пули. Но врачи сказали, что она сама сможет затянуться, поэтому зашивать нет смысла.

Страшно подумать о том, что было бы, если бы этот зажигательный патрон попал на пару сантиметров ниже, то есть в висок. Скорее всего, я бы даже скорую не дождался. Или если бы, скажем, попал в глаза или лицо, то я мог остаться на всю жизнь инвалидом…

– Сможете чуть подробнее рассказать, кто были эти нападавшие? Люди, с которыми вы играли?

– Нет, я с ними не играл. Меня, получается, двое или трое человек били, и один стрелял. Я знаю нескольких из них. С одним вообще в классе в одном учился, но мы особо не общались. То есть это все ребята с района.

Причем человек, который должен был мне денег, просто в стороне стоял. Он собрал толпу народа, и они меня отмудохали, выстрелили в голову из сигнальной ракетницы. На видеозаписи видно, что они это сделали вплотную в голову. Еще дело в том, что видеозапись обрезанная. После выстрела они продолжили бить. На видео этого нет, его обрезали.

– Эти люди выходили на связь после того, что произошло?

– Они у меня телефон украли, поэтому нет. Ко всем старым аккаунтам я пока не восстановил доступ. Там такой народ, такой контингент, что они, я думаю, в курсе происходящего, но ходят и думают, какие они крутые. Гопники и, скажем так, мигранты.

Знаю, что та группировка начала в интернете призывать всех остальных к насилию по отношению ко мне при встрече за то, что я после всего этого обратился в органы.

– Мне передали, что вы беспокоитесь, что у этих людей есть связи. Подали ли вы уже заявление в правоохранительные органы?

– Да, заявление подал. Но особо не боюсь, что у них тут связи есть, потому что это шпана, просто гопники. Однако я надеюсь, что если это все будет предаваться огласке, то все будет по закону, все как нужно, – сказал экс-игрок системы СКА Василий Малышев.