  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-игрока системы СКА Малышева избили и выстрелили из ракетницы в голову: «У меня сильные ожоги, дырка была от пули. Человек, который мне должен, собрал толпу – они меня отмудохали»
31

Экс-игрока системы СКА Малышева избили и выстрелили из ракетницы в голову: «У меня сильные ожоги, дырка была от пули. Человек, который мне должен, собрал толпу – они меня отмудохали»

Экс-игроку системы СКА Василию Малышеву выстрелили из ракетницы в голову.

Происшествие с участием 19-летнего бывшего хоккеиста произошло 6 мая. Малышев по ходу карьеры выступал за СКА-ХКД.

– Расскажите поподробнее о том, что случилось.

– Человек, который должен был мне денег, написал: «Приходи, я тебе отдам деньги, решим этот вопрос». Я прихожу, вижу компанию людей. Собственно, примерно понимаю, чем это все закончится. Он говорит: «Пойдем на улицу, поговорим».

Мы все выходим. Они начинают мне говорить, что этот человек мне ничего не должен. Я посмеялся над этим. Кто-то мне выкрикнул: «Че ты лыбишься?» Обозвал меня как-то. Я ему сказал: «Рот закрой свой», – и понеслась. Мутузили, мутузили, потом выстрелили из сигнальной ракетницы вплотную в голову.

Единственное, в новостях везде пишут, что в меня кинули петарду, но на деле это была не петарда, а сигнальная ракетница.

– Какие травмы вы получили?

– У меня сильные ожоги. Скорее всего, буду делать пересадку кожи. Травмы головы, сотрясение – какой степени, не знаю. Ожоги на голове. И дырка была от пули. Но врачи сказали, что она сама сможет затянуться, поэтому зашивать нет смысла.

Страшно подумать о том, что было бы, если бы этот зажигательный патрон попал на пару сантиметров ниже, то есть в висок. Скорее всего, я бы даже скорую не дождался. Или если бы, скажем, попал в глаза или лицо, то я мог остаться на всю жизнь инвалидом…

– Сможете чуть подробнее рассказать, кто были эти нападавшие? Люди, с которыми вы играли?

– Нет, я с ними не играл. Меня, получается, двое или трое человек били, и один стрелял. Я знаю нескольких из них. С одним вообще в классе в одном учился, но мы особо не общались. То есть это все ребята с района.

Причем человек, который должен был мне денег, просто в стороне стоял. Он собрал толпу народа, и они меня отмудохали, выстрелили в голову из сигнальной ракетницы. На видеозаписи видно, что они это сделали вплотную в голову. Еще дело в том, что видеозапись обрезанная. После выстрела они продолжили бить. На видео этого нет, его обрезали.

– Эти люди выходили на связь после того, что произошло?

– Они у меня телефон украли, поэтому нет. Ко всем старым аккаунтам я пока не восстановил доступ. Там такой народ, такой контингент, что они, я думаю, в курсе происходящего, но ходят и думают, какие они крутые. Гопники и, скажем так, мигранты.

Знаю, что та группировка начала в интернете призывать всех остальных к насилию по отношению ко мне при встрече за то, что я после всего этого обратился в органы.

– Мне передали, что вы беспокоитесь, что у этих людей есть связи. Подали ли вы уже заявление в правоохранительные органы?

– Да, заявление подал. Но особо не боюсь, что у них тут связи есть, потому что это шпана, просто гопники. Однако я надеюсь, что если это все будет предаваться огласке, то все будет по закону, все как нужно, – сказал экс-игрок системы СКА Василий Малышев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
происшествия
logoКХЛ
logoСКА
брань
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о смерти Цалпанова: «Мне посчастливилось тренироваться под его руководством в СКА 81-го года – одной из сильнейших команд в то время. Это большая потеря для петербургского хоккея»
86 мая, 15:37
У форварда молодежки «Сочи» Форощука вымогают 6,1 млн рублей. Игроку угрожали расправой, дверь его квартиры подожгли («Mash на спорте»)
256 мая, 14:57Фото
Рэддиш из «Вашингтона» дал показания в суде по делу о сексуальном насилии молодежки Канады. Он видел женщину на кровати в комнате Маклауда, но не помнит, была ли она одета
141 мая, 10:47
Главные новости
ЧМ по хоккею 2025. Чехия сыграет со Швейцарией, Финляндия – с Австрией, Швеция против Словакии, Дания встретится с США
3021 минуту назад
Губерниев о «России 25»: «Здорово, что хоккей, сборная и Ротенберг дарят людям праздник. В Тольятти был большой ажиотаж»
825 минут назад
Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Торонто», «Виннипег» сыграет с «Далласом»
436 минут назад
Ротенберг о сборной Беларуси: «Есть ребята, готовые быть лучшими в любом клубе КХЛ. Дай бог, помогут и СКА – я буду рад»
1056 минут назад
Олег Романцев об Овечкине: «Горжусь, что рекорд принадлежит российскому простому мужику, которому стоя аплодировали даже в США. Жаль тех, кто недоволен этим грандиозным событием»
25сегодня, 10:14
ФХР, СКА, «Спартак», «Авангард», «Ак Барс», ЦСКА и все остальные клубы КХЛ поздравили с Днем Победы
7сегодня, 09:37
Столарц не полетел с «Торонто» на 3-й матч с «Флоридой». В первой игре серии Беннетт ударил голкипера в голову
5сегодня, 09:01
Ротенберг о 3:1 с Беларусью: «Россия 25» весь матч выступала в меньшинстве, но мы привыкли к этому в КХЛ – у нас броня. Победили сильного соперника, игравшего сильнейшим составом»
32сегодня, 08:45
Салливан о «Рейнджерс»: «В коллективе все в порядке с лидерством и характером. Много таланта, но сам по себе он не выигрывает чемпионство. Для победы в Кубке Стэнли нужна команда»
6сегодня, 07:50
Угадайте хоккейную сборную по квадратику эмблемы: у кого там петух, а у кого – клюв и крылья?
сегодня, 07:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Братт и Ковачевич из «Нью-Джерси» перенесли операции. Йеспер успеет восстановиться к началу предсезонных сборов, Джонатан – нет
6 минут назад
«Ак Барс» может расторгнуть контракт с Кошелевым. У форварда 13+10 за 76 игр в сезоне
46 минут назад
Кирилл Воробьев получит 70 млн рублей от «Автомобилиста» за 2 года (Михаил Зислис)
2сегодня, 09:15
Карлсон стал 3-м в истории «Вашингтона» по голам в большинстве в плей-офф – 13. Лидирует Овечкин – 30 шайб, у Оши – 17
1сегодня, 08:31
Дедунов о поражениях «России 25» от Беларуси: «Не могли какой-то «грязный» гол забить. У них много ребят попозже закончили сезон – чуть более сохранился игровой тонус»
1сегодня, 07:35
Каюмов о 18-летнем Сурине: «Егор – немного оторва. В хорошем смысле слова. Надо быть наглым по жизни, это его хорошая черта»
5сегодня, 07:20
«Эдмонтон» выиграл 6 подряд кубковых матчей с Пикаром в воротах. У Кэлвина 88,8% сэйвов в 7 играх в текущем плей-офф при КН 2,84
6сегодня, 07:05
Макмайкл забил 4-й гол в плей-офф и делит с Овечкиным 1-е место в «Вашингтоне». У Уилсона и Дьюхэйма по 3 шайбы
сегодня, 06:45
Дилан Строум – первый игрок «Вашингтона» с чемпионского 2018 года с 10+ очками в плей-офф за один розыгрыш. У него 2+8 в 7 играх
сегодня, 06:20
Макмайкл про 1+1 от Уилсона во 2-м матче в серии «Вашингтона» и «Каролины»: «Когда нужно зажечь команду, он всегда готов. Это не новость»
2сегодня, 06:00