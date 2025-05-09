«Ливерпуль» недоволен бесплатным уходом Трента в «Реал» и потребует компенсацию за его участие в КЧМ (Cadena COPE)

«Ливерпуль» потребует компенсацию за досрочный уход Трента в «Реал».

Мерсисайдцы недовольны тем, что защитник перейдет в мадридский клуб свободным агентом, и отпустят его на стартующий 14 июня клубный чемпионат мира только за определенную плату, сообщает Cadena COPE.

Контракт англичанина с «Ливерпулем » рассчитан до 30 июня, но в «Реале » надеются, что Трент дебютирует за «Мадрид» 18 июня в матче с «Аль-Хилалем».

Ранее стало известно, что «Реал» готов заплатить «красным» компенсацию за Трента Александера-Арнолда в размере 900 тысяч евро.