«Ливерпуль» недоволен бесплатным уходом Трента в «Реал» и потребует компенсацию за его участие в КЧМ (Cadena COPE)
«Ливерпуль» потребует компенсацию за досрочный уход Трента в «Реал».
Мерсисайдцы недовольны тем, что защитник перейдет в мадридский клуб свободным агентом, и отпустят его на стартующий 14 июня клубный чемпионат мира только за определенную плату, сообщает Cadena COPE.
Контракт англичанина с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня, но в «Реале» надеются, что Трент дебютирует за «Мадрид» 18 июня в матче с «Аль-Хилалем».
Ранее стало известно, что «Реал» готов заплатить «красным» компенсацию за Трента Александера-Арнолда в размере 900 тысяч евро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Cadena COPE
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