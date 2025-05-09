Новый папа римский Лев XIV болеет за «Рому»: «Он в шутку сказал: «Победа римлян – это первое чудо Франциска после смерти»
Новый папа римский Лев XIV – болельщик «Ромы».
Новым папой римским был избран американец Роберт Прево. Он сменил папу римского Франциска, скончавшегося 21 апреля в возрасте 88 лет и болевшего за аргентинский «Сан-Лоренсо». 69-летний Прево взял себе имя Лев XIV.
«Он любит спорт. Он большой болельщик «Ромы».
Я разговаривал с ним после матча «Рома» – «Фиорентина». Он в шутку сказал мне: «Победа «Ромы» – это первое чудо Франциска после смерти», – рассказал отец Джузеппе Пагано.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RomaPress
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости