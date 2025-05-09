Новый папа римский Лев XIV болеет за «Рому»: «Он в шутку сказал: «Победа римлян – это первое чудо Франциска после смерти»

Новый папа римский Лев XIV – болельщик «Ромы».

Новым папой римским был избран американец Роберт Прево. Он сменил папу римского Франциска, скончавшегося 21 апреля в возрасте 88 лет и болевшего за аргентинский «Сан-Лоренсо». 69-летний Прево взял себе имя Лев XIV.

«Он любит спорт. Он большой болельщик «Ромы».

Я разговаривал с ним после матча «Рома » – «Фиорентина ». Он в шутку сказал мне: «Победа «Ромы» – это первое чудо Франциска после смерти», – рассказал отец Джузеппе Пагано.