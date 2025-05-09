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«Джиро д’Италия». 1-й этап. Гонщики проедут 160 км по Албании

9 мая состоится первый этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

 «Джиро д’Италия-2025»

1-й этап 

Дуррес – Тирана (Албания)

160 км

Профиль/Карта

Начало – 14.30 по московскому времени

Фавориты

Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Кэйден Гровс (Австралия, Alpecin – Deceuninck)

Сэм Беннетт (Ирландия, Decathlon AG2R La Mondiale)

Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost)

Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers)

Луис Мейнтьес (ЮАР, Intermarché – Wanty)

Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech)

Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek)

Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling)

Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step)

Ромен Барде (Франция, Picnic PostNL)

Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike)

Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG)

Диего Улисси (Италия, XDS Astana)

Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия-2025»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoПримож Роглич
Сэм Беннетт
logoЭган Арли Берналь
Ричард Карапас
Луис Мейнтьес
logoНайро Кинтана
logoМикель Ланда
logoТомас Пидкок
logoВаут ван Арт
logoРомен Барде
logoДжиро д'Италия
Диего Улисси
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