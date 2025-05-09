«Джиро д’Италия». 1-й этап. Гонщики проедут 160 км по Албании
9 мая состоится первый этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия-2025»
1-й этап
Дуррес – Тирана (Албания)
160 км
Начало – 14.30 по московскому времени
Фавориты
Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)
Кэйден Гровс (Австралия, Alpecin – Deceuninck)
Сэм Беннетт (Ирландия, Decathlon AG2R La Mondiale)
Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost)
Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers)
Луис Мейнтьес (ЮАР, Intermarché – Wanty)
Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech)
Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek)
Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling)
Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step)
Ромен Барде (Франция, Picnic PostNL)
Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike)
Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG)
Диего Улисси (Италия, XDS Astana)
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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