Все 600 сотрудников «ПСЖ» получат бесплатные билеты на финал ЛЧ, поездку в Мюнхен тоже оплатят. Им дадут часть бонусов, обычно предназначенных для игроков

Все 600 сотрудников «ПСЖ» получат бесплатные билеты на финал Лиги чемпионов.

Парижский клуб также оплатит сотрудникам поездку в Мюнхен на финал, сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол со ссылкой на письмо президент «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи сотрудникам.

Все 600 человек также получат часть бонусов, которые обычно предназначены только для футболистов.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая. «ПСЖ » сыграет с «Интером».