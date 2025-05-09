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  • Все 600 сотрудников «ПСЖ» получат бесплатные билеты на финал ЛЧ, поездку в Мюнхен тоже оплатят. Им дадут часть бонусов, обычно предназначенных для игроков
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Все 600 сотрудников «ПСЖ» получат бесплатные билеты на финал ЛЧ, поездку в Мюнхен тоже оплатят. Им дадут часть бонусов, обычно предназначенных для игроков

Все 600 сотрудников «ПСЖ» получат бесплатные билеты на финал Лиги чемпионов.

Парижский клуб также оплатит сотрудникам поездку в Мюнхен на финал, сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол со ссылкой на письмо президент «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи сотрудникам.

Все 600 человек также получат часть бонусов, которые обычно предназначены только для футболистов.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая. «ПСЖ» сыграет с «Интером».

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Каве Солхекола в X
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