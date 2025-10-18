«Бавария» обыграла «Боруссию» впервые за 4 матча – с ноября 2023-го
«Бавария» обыграла «Боруссию» впервые почти за два года.
Встреча 7-го тура Бундеслиги завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.
До этого «Бавария» не могла победить «Боруссию» 3 матча подряд – две ничьих и поражение.
Последняя победа была 4 ноября 2023 года (4:0).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
