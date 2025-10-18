«Бавария» обыграла «Боруссию» впервые за 4 матча – с ноября 2023-го

«Бавария» обыграла «Боруссию» впервые почти за два года.

Встреча 7-го тура Бундеслиги завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев. До этого «Бавария » не могла победить «Боруссию» 3 матча подряд – две ничьих и поражение. Последняя победа была 4 ноября 2023 года (4:0).