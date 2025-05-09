«Бавария начала переговоры с Та, он приоритетная цель клуба в оборону. Алонсо хочет забрать защитника «Байера» в «Реал», у Джонатана есть договоренность с «Барсой»
«Бавария начала переговоры с Джонатаном Та.
Та – приоритетная трансферная цель мюнхенцев в защиту, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
У 29-летнего защитника есть несколько вариантов помимо «Баварии». Хаби Алонсо, уходящий с поста тренера леверкузенцев, хочет забрать его в «Реал».
У Джонатана есть договоренность с «Барсой», но каталонцы все еще сталкиваются с проблемами финансового фэйр-плей.
Напомним, Та покинет «Байер» в связи с истечением контракта.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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