Вендел пропустит остаток сезона РПЛ из-за травмы
Вендел пропустит остаток сезона РПЛ.
Об этом сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
«Вендел выбыл из-за травмы до конца месяца», – сказал Медведев.
В последних матчах сезона Мир РПЛ петербургский клуб проведет три матча – с махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом».
14 мая сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Суперфинал турнира состоится 1 июня.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
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