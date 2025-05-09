Вендел пропустит остаток сезона РПЛ из-за травмы

Вендел пропустит остаток сезона РПЛ.

Об этом сообщил председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

«Вендел выбыл из-за травмы до конца месяца», – сказал Медведев.

В последних матчах сезона Мир РПЛ петербургский клуб проведет три матча – с махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом».

14 мая сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Суперфинал турнира состоится 1 июня.