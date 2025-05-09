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Вендел пропустит остаток сезона РПЛ из-за травмы

Вендел пропустит остаток сезона РПЛ.

Об этом сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Вендел выбыл из-за травмы до конца месяца», – сказал Медведев.

В последних матчах сезона Мир РПЛ петербургский клуб проведет три матча – с махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом». 

14 мая сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Суперфинал турнира состоится 1 июня.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
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