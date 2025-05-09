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Салах в 3-й раз стал игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов и повторил рекорд Анри. Вингер «Ливерпуля» набрал 90% голосов

Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии по версии журналистов.

Вингер «Ливерпуля» получил приз лучшему футболисту года в английском футболе по версии Ассоциации футбольных журналистов.

В голосовании приняли участие более 900 членов организации, египтянин набрал 90% голосов – это лучший показатель в XXI веке. 

Салах повторил рекорд Тьерри Анри, выиграв этот приз в третий раз. Ранее ему это удавалось в 2018 и 2022 годах. 

Первая четверка по итогам голосования выглядит так:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

3. Александер Исак («Ньюкасл»);

4. Деклан Райс («Арсенал»). 

Лучшей футболисткой года назвали Алессию Руссо из «Арсенала».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ассоциации футбольных журналистов
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