Полиция конфисковала Lamborghini Urus Онана за отсутствие страховки. У вратаря «МЮ» есть 14 дней, чтобы вернуть автомобиль стоимостью 350 000 фунтов – его могут продать или уничтожить
Полиция изъяла Lamborghini Urus Андре Онана.
Как сообщает The Sun, полиция остановила автомобиль в среду утром, когда за рулем был один из друзей вратаря «Манчестер Юнайтед».
Транспортное средство конфисковали за отсутствие страховки, погрузили на эвакуатор и отвезли в полицейский участок.
У Онана есть 14 дней, чтобы доказать, что он является владельцем Lamborghini и у него есть страховка. В противном случае автомобиль может быть продан на аукционе или уничтожен.
Стоимость Lamborghini Urus оценивается в 350 000 фунтов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
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