Полиция конфисковала Lamborghini Urus Онана за отсутствие страховки. У вратаря «МЮ» есть 14 дней, чтобы вернуть автомобиль стоимостью 350 000 фунтов – его могут продать или уничтожить

Полиция изъяла Lamborghini Urus Андре Онана.

Как сообщает The Sun, полиция остановила автомобиль в среду утром, когда за рулем был один из друзей вратаря «Манчестер Юнайтед ».

Транспортное средство конфисковали за отсутствие страховки, погрузили на эвакуатор и отвезли в полицейский участок.

У Онана есть 14 дней, чтобы доказать, что он является владельцем Lamborghini и у него есть страховка. В противном случае автомобиль может быть продан на аукционе или уничтожен.

Стоимость Lamborghini Urus оценивается в 350 000 фунтов.