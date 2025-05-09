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  • Полиция конфисковала Lamborghini Urus Онана за отсутствие страховки. У вратаря «МЮ» есть 14 дней, чтобы вернуть автомобиль стоимостью 350 000 фунтов – его могут продать или уничтожить
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Полиция конфисковала Lamborghini Urus Онана за отсутствие страховки. У вратаря «МЮ» есть 14 дней, чтобы вернуть автомобиль стоимостью 350 000 фунтов – его могут продать или уничтожить

Полиция изъяла Lamborghini Urus Андре Онана.

Как сообщает The Sun, полиция остановила автомобиль в среду утром, когда за рулем был один из друзей вратаря «Манчестер Юнайтед».

Транспортное средство конфисковали за отсутствие страховки, погрузили на эвакуатор и отвезли в полицейский участок.

У Онана есть 14 дней, чтобы доказать, что он является владельцем Lamborghini и у него есть страховка. В противном случае автомобиль может быть продан на аукционе или уничтожен.

Стоимость Lamborghini Urus оценивается в 350 000 фунтов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
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