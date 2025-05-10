Вячеслав Фетисов: «Молодые игроки, уехавшие в НХЛ, не выполняют указание президента. Он дал четкую команду ФХР и КХЛ разобраться. Поручение не выполнено ни на йоту»

Вячеслав Фетисов критически высказался об отъезде молодежи в НХЛ.

– Молодые игроки, уехавшие в НХЛ, не выполняют указание президента, который дал четкую команду федерации и КХЛ разобраться с их отъездом.

Считаю, за это время здесь никакая работа не была проведена. Когда болельщики привыкают к своим молодым игрокам, они собирают чемоданы и уезжают. А еще каким-то образом этому радуются.

Здесь необходимо принять меры, которые будут зеркально соответствовать мерам НХЛ . Надо, чтобы наши молодые ребята могли до определенного возраста играть у нас в стране, радовать болельщиков и быть кумирами наших мальчишек. А потом в возрасте 26-27 лет могут уезжать куда захотят.

Считаю, здесь есть большая недоработка хоккейной федерации. Самое главное – было прямое поручение президента РФ. И оно не выполнено ни на йоту.

– Почему наши молодые игроки стремятся уехать в НХЛ, а не остаться в России?

– Потому что им это разрешено. Если будет регламент, где будет все сказано и прописано, то и ребята будут стремиться играть хорошо за свой клуб. А уже в серьезном возрасте, когда будут предложения из НХЛ, могут принимать решение, где продолжать карьеру.

26 лет – юный возраст. Мы видим это на примере Саши Овечкина, который в 39 лет является главным бомбардиром НХЛ. Мальчики не понимают этого, потому что у них вокруг агенты и дельцы от хоккейного бизнеса. Поэтому они и едут куда им говорят, зачастую не готовыми к этому уровню.

За последние 20 лет огромное количество молодых ребят, которые уехали, не созрев для больших выходов, потерялись как для нашего, так и для североамериканского хоккея, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.