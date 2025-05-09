Анна Щербакова приняла участие в церемонии приветствия в честь прибытия Си Цзиньпина в Россию
Щербакова стала гостем церемонии приветствия в честь прибытия Си Цзиньпина в РФ.
Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Россию 7 мая. Церемония приветствия прошла в Кремле.
«Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия визита председателя Китайской Народной Республики в Россию», – написала олимпийская чемпионка Анна Щербакова в соцсети Weibo.
Фото: weibo.com/u/7737459546
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Weibo Щербаковой
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