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Анна Щербакова приняла участие в церемонии приветствия в честь прибытия Си Цзиньпина в Россию

Щербакова стала гостем церемонии приветствия в честь прибытия Си Цзиньпина в РФ.

Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Россию 7 мая. Церемония приветствия прошла в Кремле.

«Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия визита председателя Китайской Народной Республики в Россию», – написала олимпийская чемпионка Анна Щербакова в соцсети Weibo.

Фото: weibo.com/u/7737459546

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Weibo Щербаковой
logoАнна Щербакова
logoсборная России
Си Цзиньпин
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