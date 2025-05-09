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«Бавария» и Виртц договорились. Мюнхенцы предложат «Байеру» 100 млн евро летом (Кристиан Фальк)

Флориан Виртц согласился перейти в «Баварию».

Полузащитник «Байера» договорился с мюнхенским клубом о переходе, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. 

«Бавария» планирует предложить клубу из Леверкузена 100 миллионов евро в ближайшее трансферное окно. Если клубам не удастся договориться этим летом, Виртц будет ждать разрешения ситуации до следующего года. 

Контракт 22-летнего игрока с «Байером» рассчитан до 2027-го. 

В текущем сезоне Бундеслиги Виртц провел 29 матчей, отличившись 10 голами и 10 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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