«Реал» и Алонсо согласовали 3-летний контракт. Анчелотти покинет «Мадрид» после сезона Ла Лиги, Солари возглавит команду на время КЧМ (Marca)

Тренер «Байера» Хаби Алонсо по окончании сезона возглавит «Реал».

Мадридцы согласовали с 43-летним испанцем 3-летний контракт, сообщает Marca.

По данным источника, «Байер » получит компенсацию за Алонсо , поскольку его соглашение с «аспириновыми» действует до июня 2026 года.

Алонсо выступал за «Реал» как игрок с 2009 по 2014 год.

Нынешний тренер «Мадрида » Карло Анчелотти покинет клуб после 25 мая, когда пройдет матч заключительного тура Ла Лиги с «Сосьедадом». «Реал» и итальянец договорились о расставании после вылета команды в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Арсенала» (0:3, 1:2). Ожидается, что в ближайшие дни Анчелотти заключит соглашение со сборной Бразилии.

На время клубного чемпионата мира обязанности тренера «Реала» будет исполнять Сантьяго Солари , который уже возглавлял «Мадрид» в 2018 году.