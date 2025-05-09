«Реал» и Алонсо согласовали 3-летний контракт. Анчелотти покинет «Мадрид» после сезона Ла Лиги, Солари возглавит команду на время КЧМ (Marca)
Тренер «Байера» Хаби Алонсо по окончании сезона возглавит «Реал».
Мадридцы согласовали с 43-летним испанцем 3-летний контракт, сообщает Marca.
По данным источника, «Байер» получит компенсацию за Алонсо, поскольку его соглашение с «аспириновыми» действует до июня 2026 года.
Алонсо выступал за «Реал» как игрок с 2009 по 2014 год.
Нынешний тренер «Мадрида» Карло Анчелотти покинет клуб после 25 мая, когда пройдет матч заключительного тура Ла Лиги с «Сосьедадом». «Реал» и итальянец договорились о расставании после вылета команды в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Арсенала» (0:3, 1:2). Ожидается, что в ближайшие дни Анчелотти заключит соглашение со сборной Бразилии.
На время клубного чемпионата мира обязанности тренера «Реала» будет исполнять Сантьяго Солари, который уже возглавлял «Мадрид» в 2018 году.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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