46

Алонсо объявил об уходе из «Байера» по окончании сезона

Хаби Алонсо покидает «Байер».

Главный тренер команды из Леверкузена официально сообщил, что покинет свой пост по окончании сезона. 

Ранее сообщалось, что 43-летний специалист возглавит «Реал». 

Алонсо руководит немецкой командой с октября 2022 года. Под его руководством «Байер» выиграл чемпионат и Кубок Германии.

В немецком клубе Хаби провел 138 матчей, набирая в среднем 2,16 очка за игру. В активе тренера 89 побед, 31 ничья, 18 поражений, разница голов – 311:149.

«Реал» и Алонсо согласовали 3-летний контракт. Анчелотти покинет «Мадрид» после сезона Ла Лиги, Солари возглавит команду на время КЧМ (Marca)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Байера»
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoХаби Алонсо
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Энрике о возможной победе в ЛЧ: «Если какая-то команда и заслуживает ее после столь долгого ожидания, то это «ПСЖ». Постараемся сделать это вишенкой на торте»
1 минуту назад
Дзюба о Дне Победы: «Великая страна! Великая победа, которая всегда будет воодушевлять наши сердца и давать силы для новых достижений»
1717 минут назадВидео
Черчесов о Дне Победы: «Главы государств, приехавшие в Москву, прибыли сюда по зову сердца. Я отложил все дела, чтобы возложить цветы»
518 минут назад
«Челси» провел переговоры по Леау, «Милан» готов отпустить вингера за 75 млн евро. «Арсеналу» и «Аль-Насру» португалец тоже интересен (CaughtOffside)
930 минут назад
«Реал» не отпустит Эндрика, несмотря на интерес других клубов. Мадридцы верят в форварда (Relevo)
1336 минут назад
Ловчев о Дне Победы: «Фашизм хочет взять реванш, но мы им этого не дадим. Я понимаю, что мы делаем сегодня»
7356 минут назад
Кунде опроверг, что говорил, что Левандовски не должен играть с «Интером»: «Рассказывать небылицы – это, конечно, хорошо, но это не журналистика»
11сегодня, 11:46
Семак о Дне Победы: «Это часть нашего генетического кода. Хочу пожелать, чтобы нынешнее поколение научилось ценить жизнь, любить нашу страну»
143сегодня, 11:29
Карпин, Литвинов, Дивеев, Батраков, Мусаев, Мостовой и Агкацев прочитали стихотворение «Родина» Константина Симонова в честь 80-летия Победы
7сегодня, 11:25Видео
Перейра – лучший тренер апреля в АПЛ, он опередил Гвардиолу, Слота, Эмери и Хау. «Вулвс» выиграли все 5 матчей месяца
6сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Алонсо о «Байере»: «Этот клуб оказал мне исключительное доверие, он заслуживал впервые стать чемпионом Германии. Наш успех – результат выдающейся командной работы»
129 минут назад
Избитый в бане Мухин вернулся в «Пари НН» из аренды в «Динамо-Владивосток»
4сегодня, 11:53
Гунько о словах Мостового про Мусаева: «Хватит смешить народ, прошу вас. Вы можете 100 раз задать человеку один и тот же вопрос, и он 100 раз будет говорить одно и то же»
10сегодня, 10:52
Булыкин о Дне Победы: «Всегда смотрю парад. Горжусь страной, которая победила в Великой Отечественной войне и в которой я живу»
6сегодня, 10:45
Слот об уходе Трента из «Ливерпуля»: «Мы все расстроены, клуб покидает хороший человек и очень хороший фулбек. Не мне указывать болельщикам, как они должны реагировать»
3сегодня, 10:35
Канчельскис об ЛЕ: «В финале играют 15-я и 16-я команды АПЛ – уникальный случай. У «МЮ» больше шансов, чем у «Тоттенхэма»
6сегодня, 10:33
«Тоттенхэм» рассматривает Де Дзерби на замену Постекоглу. Итальянец хотел бы остаться в «Марселе» из-за Лиги чемпионов
7сегодня, 09:33
Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас» против «Райо», «Атлетико» примет «Сосьедад» Захаряна в субботу, «Барса» сыграет с «Реалом» в воскресенье
11сегодня, 09:08
Пеллегрини о 2:2 с «Фиорентиной»: «Соперник не доходил до наших ворот, а «Бетис» постоянно создавал моменты. Рады выйти в финал, особенно против «Челси»
3сегодня, 08:37
Чемпионат Германии. «Вольфсбург» против «Хоффенхайма», «Бавария» сыграет в субботу, «Байер» примет «Боруссию» Дортмунд в воскресенье
сегодня, 08:18