Алонсо объявил об уходе из «Байера» по окончании сезона

Хаби Алонсо покидает «Байер».

Главный тренер команды из Леверкузена официально сообщил, что покинет свой пост по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что 43-летний специалист возглавит «Реал».

Алонсо руководит немецкой командой с октября 2022 года. Под его руководством «Байер » выиграл чемпионат и Кубок Германии.

В немецком клубе Хаби провел 138 матчей, набирая в среднем 2,16 очка за игру. В активе тренера 89 побед, 31 ничья, 18 поражений, разница голов – 311:149.

«Реал» и Алонсо согласовали 3-летний контракт. Анчелотти покинет «Мадрид» после сезона Ла Лиги, Солари возглавит команду на время КЧМ (Marca)