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Жирков про 9 мая: «Святой день для всех россиян. Такой он и для белорусов, казахов, представителей всех стран, кто добывал победу»

Юрий Жирков считает День Победы самым главным праздником для России.

«9 мая для всех россиян, для каждой нашей семьи – это святой день. Великий праздник Победы.

Такой он, думаю, не только для нас, но и для белорусов, казахов, представителей всех стран, кто добывал победу.

Считаю, это самый главный праздник», – сказал бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
День Победы
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