Жирков про 9 мая: «Святой день для всех россиян. Такой он и для белорусов, казахов, представителей всех стран, кто добывал победу»
Юрий Жирков считает День Победы самым главным праздником для России.
«9 мая для всех россиян, для каждой нашей семьи – это святой день. Великий праздник Победы.
Такой он, думаю, не только для нас, но и для белорусов, казахов, представителей всех стран, кто добывал победу.
Считаю, это самый главный праздник», – сказал бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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