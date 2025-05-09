Жирков про 9 мая: «Святой день для всех россиян. Такой он и для белорусов, казахов, представителей всех стран, кто добывал победу»

Юрий Жирков считает День Победы самым главным праздником для России.

«9 мая для всех россиян, для каждой нашей семьи – это святой день. Великий праздник Победы.

Такой он, думаю, не только для нас, но и для белорусов, казахов, представителей всех стран, кто добывал победу.

Считаю, это самый главный праздник», – сказал бывший защитник ЦСКА , «Челси», «Зенита » и сборной России.