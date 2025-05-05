«Зенит» победил с дублем Соболева, «Бавария» – чемпион, 1-й трофей Кейна, победа «Реала» и поражение «МЮ», «Динамо» зацепилось за серию с «Трактором», «Спартак» потерял шансы на титул, Пиастри выиграл в Майами и другие новости

1. Дубль Александра Соболева принес «Зениту» волевую победу над «Пари НН» (2:1), ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» в гостях (1:1), а «Химки» не удержали победу над «Ростовом» (1:1).

«Спартак» лишился шансов на чемпионство после 0:0 с «Факелом» (красно-белые не выигрывают РПЛ с 2017-го). Руслана Литвинова удалили в середине первого тайма.

«Краснодар» опережает «Зенит» на 4 очка за три тура до конца чемпионата России.

2. «Динамо» Москва обыграло «Трактор» (3:1) в 4-м матче полуфинала Кубка Гагарина и сократило отставание в серии – 1-3.

3. 🏆 «Бавария» в 34-й раз выиграла чемпионат Германии (и в 12-й раз за последние 13 лет) – «Байер» не победил «Фрайбург» и упустил шансы на титул. Харри Кейн взял первый трофей в карьере в 31 год, а Венсан Компани завоевал первый трофей как тренер на высшем уровне (ранее он побеждал в Чемпионшипе с «Бернли»).

4. Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Майами, второе место занял его напарник Ландо Норрис, третье – пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Обладатель поул-позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булл» финишировал четвертым.

5. «Реал» вел 3:0, но едва не упустил победу над «Сельтой» – 3:2. Мбаппе сделал дубль, у Гюлера гол и ассист. Мадридцы отстают от «Барсы» на 4 очка перед класико, до конца сезона Ла Лиги – 4 тура.

Антони забил победный гол за «Бетис» во 2-м матче подряд. Арендованный у «МЮ» вингер набрал 11 (7+4) очков в 20 матчах за испанцев.

6. В АПЛ «Брентфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:3), а «Ливерпуль» в статусе чемпиона уступил «Челси».

7. Каспер Рууд впервые выиграл «Мастерс», в финале турнира в Мадриде обыграв шестую ракетку мира Джека Дрэйпера – 7:5, 3:6, 6:4.

8. Кубок Стэнли. «Виннипег» прошел «Сент-Луис» (4-3), выиграв 7-й матч (4:3 2ОТ) с невероятным камбэком – к 59-й минуте канадский клуб уступал со счетом 1:3. Владислав Наместников отличился за 1:56 до конца основного времени, а Коул Перфетти перевел игру в овертайм за 0:03 (это рекорд НХЛ для седьмых игр). Во втором овертайме точку поставил Адам Лаури.

9. Чемпионат мира по снукеру. Чжао Синьтун обыгрывает Марка Уильямса в финале после второй сессии.

10. Плей-офф НБА. 33 очка Бадди Хилда позволили «Голден Стэйт» победить «Хьюстон» в 7-м матче и выйти во второй раунд. «Кливленд» проиграл «Индиане» в первом матче серии второго раунда.

11. В чемпионате Италии «Ювентус» поделил очки с «Болоньей» (1:1). «Монца» вылетела , а вот «Пиза» Филиппо Индзаги вышла в Серию А впервые за 34 года.

12. Шимон Марчиняк назначен главным судьей ответного матча «Интера» и «Барсы» в Лиге чемпионов.

13. Тяжелоатлетка Варвара Кузьминова выиграла золото на юниорском ЧМ с двумя мировыми рекордами.

14. Истица по делу о сексуальном насилии хоккеистов канадской молодежки заявила в суде, что выпила 12 порций алкоголя в ночь инцидента и чувствовала себя «некомфортно в окружении мужчин» на танцполе.

15. Соглашение Анчелотти с Бразилией включает товарищеский матч с «Реалом». Тренеру предлагают 625 200 евро в месяц и 5 млн за победу на ЧМ-2026, сообщает O Globo.

Цитаты дня.

Властимил Петржела: «Москва мне не нравилась, там был бардак . Днем невозможно проехать, всегда пробки. Питер – очень красивый город, один из лучших в Европе»

Газзаев об отставке Лички: «Ничего неожиданного, человек не готов давать результат. «Динамо» – клуб с историей и амбициями, ему нужны трофеи »

Владимир Путин: «Занимаюсь спортом полтора часа в день . Стараюсь посещать бассейн или на лед выхожу, чтобы была кардионагрузка»

Камила Валиева: «Память о Победе – наша повседневная работа: участвовать в акциях и противостоять попыткам исказить историю . Народ, забывший историю, обречен пережить ее уроки заново»

Мостовой не поменяет мнение о Мусаеве, если «Краснодар» станет чемпионом: «Такие люди занимают наши места – места футбольных людей . Кто такой Мусаев в нашем футболе? Где играл? Кому забивал?»

Семак о судействе в матчах «Краснодара» и «Зенита»: «Я в полном недоумении – аналогичные моменты трактуются по-разному . Тормена наступил на Гонду акцентированно, не понимаю многих решений»