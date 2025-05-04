Владимир Путин: «Занимаюсь спортом полтора часа в день. Стараюсь посещать бассейн или на лед выхожу, чтобы была кардионагрузка»
Владимир Путин рассказл, что занимается спортом по полтора часа ежедневно.
В документальном фильме канала «Россия 1» президент РФ показал квартиру в Кремле и свой тренажерный зал.
— Самая главная часть квартиры — тренажерный зал.
— Вы по утрам сюда приходите?
— Да.
— Сколько в день сейчас занимаетесь спортом?
— Полтора часа.
— И бассейн посещаете каждый день?
— Стараюсь. Или на лед выхожу, чтобы была кардионагрузка, — сказал Путин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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