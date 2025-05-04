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Владимир Путин: «Занимаюсь спортом полтора часа в день. Стараюсь посещать бассейн или на лед выхожу, чтобы была кардионагрузка»

Владимир Путин рассказл, что занимается спортом по полтора часа ежедневно.

В документальном фильме канала «Россия 1» президент РФ показал квартиру в Кремле и свой тренажерный зал. 

— Самая главная часть квартиры — тренажерный зал.

— Вы по утрам сюда приходите?

— Да.

— Сколько в день сейчас занимаетесь спортом?

— Полтора часа.

— И бассейн посещаете каждый день?

— Стараюсь. Или на лед выхожу, чтобы была кардионагрузка, — сказал Путин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoВладимир Путин
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