Тяжелоатлетка Варвара Кузьминова выиграла золото на юниорском ЧМ с двумя мировыми рекордами

Тяжелоатлетка Варвара Кузьминова победила на юниорском ЧМ с двумя мировыми рекордами.

Соревнования среди спортсменов до 17 лет проходят в Лиме (Перу).

16-летняя россиянка обновила мировые рекорды в рывке (108 кг) и по сумме упражнений (235 кг) в весовой категории до 76 кг. В толчке она показала результат 127 кг.

Серебро завоевала представительница Самоа Сейн Стоуэрс (214 кг, 98 кг + 116 кг), бронзу – финка Минни Мария Хормавирта (207 кг, 90 кг + 117 кг).

С этим результатом Кузьминова завоевала серебро молодежного чемпионата мира (спортсмены не старше 20 лет). Победу одержала американка Элли Николсон (236 кг, 106 кг + 130 кг), бронзу взяла кореянка Чон Хи Су (225 кг, 102 кг + 123 кг).

Еще одна россиянка Дарья Кузнецова взяла серебро молодежного чемпионата мира в категории до 71 кг. В сумме она подняла 210 кг (93 кг + 117 кг).