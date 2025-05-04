Тяжелоатлетка Варвара Кузьминова выиграла золото на юниорском ЧМ с двумя мировыми рекордами
Тяжелоатлетка Варвара Кузьминова победила на юниорском ЧМ с двумя мировыми рекордами.
Соревнования среди спортсменов до 17 лет проходят в Лиме (Перу).
16-летняя россиянка обновила мировые рекорды в рывке (108 кг) и по сумме упражнений (235 кг) в весовой категории до 76 кг. В толчке она показала результат 127 кг.
Серебро завоевала представительница Самоа Сейн Стоуэрс (214 кг, 98 кг + 116 кг), бронзу – финка Минни Мария Хормавирта (207 кг, 90 кг + 117 кг).
С этим результатом Кузьминова завоевала серебро молодежного чемпионата мира (спортсмены не старше 20 лет). Победу одержала американка Элли Николсон (236 кг, 106 кг + 130 кг), бронзу взяла кореянка Чон Хи Су (225 кг, 102 кг + 123 кг).
Еще одна россиянка Дарья Кузнецова взяла серебро молодежного чемпионата мира в категории до 71 кг. В сумме она подняла 210 кг (93 кг + 117 кг).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости