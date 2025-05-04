Марчиняк назначен главным судьей ответного матча «Интера» и «Барсы» в ЛЧ
Шимон Марчиняк назначен на ответный матч «Интера» и «Барселоны» в Лиге чемпионов.
Польский арбитр обслужит второй полуфинальный матч команд, который пройдет 6 мая в Милане.
Нидерландец Деннис Хиглер будет отвечать за ВАР.
Первая игра закончилась вничью – 3:3.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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