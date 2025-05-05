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Кубок Стэнли. «Сент-Луис» и «Виннипег» сыграют в 7-м матче

«Виннипег» примет «Сент-Луис» в 7-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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