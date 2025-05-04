«Краснодар» опережает «Зенит» на 4 очка за три тура до конца чемпионата России
«Краснодар» не смог оторваться от «Зенита» по итогам 27-го тура РПЛ.
Команда тренера Мурада Мусаева дома обыграла «Рубин» (2:1), а футболисты Сергея Семака были сильнее «Пари НН» (2:1) на своем поле.
Таким образом, за три тура до конца чемпионата России лидирующий «Краснодар» по-прежнему опережает «Зенит» на 4 очка.
В 28-м туре Мир РПЛ «быки» в гостях сыграют с ЦСКА, а «Зенит» отправится в гости к «Динамо» Махачкала.
Третье место сейчас занимает ЦСКА, набравший 52 балла. Далее идут «Спартак» (51), «Динамо» (47, игра в запасе) и «Локомотив» (46).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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