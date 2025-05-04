«Краснодар» опережает «Зенит» на 4 очка за три тура до конца чемпионата России

«Краснодар» не смог оторваться от «Зенита» по итогам 27-го тура РПЛ.

Команда тренера Мурада Мусаева дома обыграла «Рубин» (2:1), а футболисты Сергея Семака были сильнее «Пари НН» (2:1) на своем поле.

Таким образом, за три тура до конца чемпионата России лидирующий «Краснодар » по-прежнему опережает «Зенит » на 4 очка.

В 28-м туре Мир РПЛ «быки» в гостях сыграют с ЦСКА, а «Зенит » отправится в гости к «Динамо» Махачкала.

Третье место сейчас занимает ЦСКА , набравший 52 балла. Далее идут «Спартак » (51), «Динамо» (47, игра в запасе) и «Локомотив» (46).