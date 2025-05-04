НБА. Первый раунд плей-офф. «Голден Стэйт» сразится с «Хьюстоном» в 7-м матче

Сегодня состоится один матч второго раунда плей-офф НБА.

«Хьюстон » встретится на своей площадке с «Голден Стэйт » в решающем седьмом матче серии.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

7-й матч

В серии ничья – 3-3.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.