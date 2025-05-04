НБА. Первый раунд плей-офф. «Голден Стэйт» сразится с «Хьюстоном» в 7-м матче
Сегодня состоится один матч второго раунда плей-офф НБА.
«Хьюстон» встретится на своей площадке с «Голден Стэйт» в решающем седьмом матче серии.
Первый раунд
7-й матч
В серии ничья – 3-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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