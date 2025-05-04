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НБА. Первый раунд плей-офф. «Голден Стэйт» сразится с «Хьюстоном» в 7-м матче

Сегодня состоится один матч второго раунда плей-офф НБА.

«Хьюстон» встретится на своей площадке с «Голден Стэйт» в решающем седьмом матче серии.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

7-й матч

В серии ничья – 3-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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