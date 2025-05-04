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  • Властимил Петржела: «Москва мне не нравилась, там был бардак. Днем невозможно проехать, всегда пробки. Питер – очень красивый город, один из лучших в Европе»
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Властимил Петржела: «Москва мне не нравилась, там был бардак. Днем невозможно проехать, всегда пробки. Питер – очень красивый город, один из лучших в Европе»

Властимил Петржела раскритиковал Москву из-за постоянных пробок.

«Каждый город особенный. Честно скажу, Москва мне не нравилась, потому что там был бардак. Столько машин, что днем невозможно проехать. Я видел Москву не очень красивой. Когда мы приезжали туда на игры, то днем всегда попадали в пробки. А Питер – очень красивый город, один из лучших в Европе.

В Чехии есть хорошие города, которые мне нравятся так же, как Санкт-Петербург. Это Прага, Острава и Брно. Но каждый город хорош по-своему, а главные преимущества Санкт-Петербурга над всеми, что это просто красивый город с очень хорошей архитектурой», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Напомним, Петржела возглавлял петербургский клуб с 2003 по 2006 год.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЗенит
logoВластимил Петржела
logoпремьер-лига Россия
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