Мостовой не поменяет мнение о Мусаеве, если «Краснодар» станет чемпионом: «Такие люди занимают наши места – места футбольных людей. Кто такой Мусаев в нашем футболе? Где играл? Кому забивал?»
Александр Мостовой вновь критично отозвался о Мураде Мусаеве.
– Посчитаете ли вы Мусаева футбольным человеком, если «Краснодар» выиграет чемпионство?
– На первом месте идет «Краснодар», а не Мурад Мусаев. На поле играют футболисты, а не Мусаев, который вообще не играл в этот футбол. Поменяется ли мое мнение о Мураде Мусаеве, если «Краснодар» станет чемпионом? Он и станет, скорее всего, чемпионом. Но мнение мое не поменяется.
Я не переобуваюсь. Многие не знают Мусаева. Какой-то агент вот рассказывал, что он там мячи носил на базе. Такие люди занимают наши места – места футбольных людей. Вот вы ответьте мне: кто такой Мусаев в нашем футболе? Где играл? Кому забивал? – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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