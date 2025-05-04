Мостовой не поменяет мнение о Мусаеве, если «Краснодар» станет чемпионом: «Такие люди занимают наши места – места футбольных людей. Кто такой Мусаев в нашем футболе? Где играл? Кому забивал?»

Александр Мостовой вновь критично отозвался о Мураде Мусаеве.

– Посчитаете ли вы Мусаева футбольным человеком, если «Краснодар» выиграет чемпионство?

– На первом месте идет «Краснодар», а не Мурад Мусаев. На поле играют футболисты, а не Мусаев, который вообще не играл в этот футбол. Поменяется ли мое мнение о Мураде Мусаеве, если «Краснодар» станет чемпионом? Он и станет, скорее всего, чемпионом. Но мнение мое не поменяется.

Я не переобуваюсь. Многие не знают Мусаева. Какой-то агент вот рассказывал, что он там мячи носил на базе. Такие люди занимают наши места – места футбольных людей. Вот вы ответьте мне: кто такой Мусаев в нашем футболе? Где играл? Кому забивал? – сказал экс-игрок сборной России.