«Спартак» лишился шансов на чемпионство. Клуб не выигрывает РПЛ с 2017-го
«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ.
Команда Деяна Станковича не смогла обыграть «Факел» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ и гарантированно не сможет догнать лидирующий «Краснодар».
Таким образом, московский клуб потерял шансы на титул в этом сезоне.
Красно-белые не выигрывали Премьер-лигу с сезона-2016/17. Последний трофей «Спартака» – Кубок России в 2022 году.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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