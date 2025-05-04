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«Спартак» лишился шансов на чемпионство. Клуб не выигрывает РПЛ с 2017-го

«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ.

Команда Деяна Станковича не смогла обыграть «Факел» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ и гарантированно не сможет догнать лидирующий «Краснодар».

Таким образом, московский клуб потерял шансы на титул в этом сезоне.

Красно-белые не выигрывали Премьер-лигу с сезона-2016/17. Последний трофей «Спартака» – Кубок России в 2022 году.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoФакел
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