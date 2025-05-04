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Гран-при Майами-2025. Онлайн гонки

В Майами состоится шестая гонка «Ф-1» сезона-2025.

Главный заезд уик-энда пройдет в воскресенье, 4 мая, начало – в 23:00 по московскому времени.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна Спортса’‘:

Гонка «Ф-1» в Майами: Ферстаппен отбивается от «Макларенов» под риском грозы

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

4 мая 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Карлос Сайнс («Уильямс»)

7. Алекс Албон («Уильямс»)

8. Шарль Леклер («Феррари»)

9. Эстебан Окон («Хаас»)

10. Юки Цунода («Ред Булл»)

11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

12. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

13. Габриэл Бортолето («Заубер»)

14. Джек Дуэн («Альпин»)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

16. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Оливер Бермэн («Хаас»)

Старт с пит-лейн:

Пьер Гасли («Альпин»)

Ферстаппен взял поул в Майами – лидер «Ф-1» вне топ-3. Хэмилтон даже не в десятке

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoАлександр Албон
Гран-при Майами
logoУильямс
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoМакларен
logoОливер Бермэн
logoОскар Пиастри
logoРейсинг Буллз
logoАльпин
результаты
logoПьер Гасли
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoДжек Дуэн
logoНико Хюлькенберг
logoЛиам Лоусон
logoРед Булл
logoШарль Леклер
logoЭстебан Окон
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoЮки Цунода
logoИзак Аджар
logoМакс Ферстаппен
logoФеррари
logoГабриэл Бортолето
logoКарлос Сайнс
logoХаас
logoЛандо Норрис
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
logoЛанс Стролл
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