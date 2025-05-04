Гран-при Майами-2025. Онлайн гонки

В Майами состоится шестая гонка «Ф-1» сезона-2025.

Главный заезд уик-энда пройдет в воскресенье, 4 мая, начало – в 23:00 по московскому времени.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна Спортса’‘:

Гонка «Ф-1» в Майами: Ферстаппен отбивается от «Макларенов» под риском грозы

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

4 мая 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Карлос Сайнс («Уильямс»)

7. Алекс Албон («Уильямс»)

8. Шарль Леклер («Феррари»)

9. Эстебан Окон («Хаас»)

10. Юки Цунода («Ред Булл»)

11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

12. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

13. Габриэл Бортолето («Заубер»)

14. Джек Дуэн («Альпин»)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

16. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Оливер Бермэн («Хаас»)

Старт с пит-лейн:

Пьер Гасли («Альпин»)

Ферстаппен взял поул в Майами – лидер «Ф-1» вне топ-3. Хэмилтон даже не в десятке