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«Ювентус» поделил очки с «Болоньей» – 1:1. Фройлер ответил на гол Тюрама

«Ювентус» не обыграл в гостях «Болонью» (1:1) в 35-м туре Серии А.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кефрен Тюрам открыл счет на 9-й минуте. Ремо Фройлер на 54-й забил ответный мяч.

Серия А. 35 тур
4 мая 18:45, Ренато Далль'Ара
Болонья
Завершен
1 - 1
-xG-
Ювентус
Матч окончен
Кастро
90’
+4’
90’
+2’
Кошта
Орсолини   Домингес
88’
Де Сильвестри   Калабрия
88’
87’
Коло-Муани   Мбангула
86’
Веа   Аджич
Фройлер   Побега
80’
Одгор   Кастро
80’
77’
Локателли   Дуглас Луис
77’
Н. Гонсалес   Франсишку Консейсау
74’
Н. Гонсалес
68’
Камбьязо   Кошта
Миранда   Ликояннис
67’
  Фройлер
54’
48’
Локателли
2тайм
Перерыв
9’
  К. Тюрам
Болонья
Скорупски, Миранда, Лукуми, Бекема, Де Сильвестри, Фройлер, Фергюсон, Камбьяги, Одгор, Орсолини, Даллинга, Баньолини, Равалья, Эрлич, Калабрия, Казале, Ликояннис, Моро, Эль-Аззузи, Побега, Эбишер, Фаббиан, Кастро, Домингес
Запасные: Равалья, Эль-Аззузи, Баньолини, Казале, Де Сильвестри, Орсолини, Фаббиан, Фройлер, Одгор, Эрлич, Моро, Миранда, Эбишер
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Савона, Вейга, Калулу, Маккенни, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Веа, Коло-Муани, Н. Гонсалес, Перин, Пинсольо, Кошта, Рухи, Аджич, Дуглас Луис, Франсишку Консейсау, Мбангула
Запасные: Равалья, Эль-Аззузи, Баньолини, Казале, Де Сильвестри, Орсолини, Фаббиан, Фройлер, Одгор, Эрлич, Моро, Миранда, Эбишер
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Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoсерия А Италия
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