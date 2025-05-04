Матч окончен
«Ювентус» поделил очки с «Болоньей» – 1:1. Фройлер ответил на гол Тюрама
«Ювентус» не обыграл в гостях «Болонью» (1:1) в 35-м туре Серии А.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кефрен Тюрам открыл счет на 9-й минуте. Ремо Фройлер на 54-й забил ответный мяч.
Серия А. 35 тур
4 мая 18:45, Ренато Далль'Ара
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости