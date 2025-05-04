Антони забил победный гол за «Бетис» во 2-м матче подряд. Арендованный у «МЮ» вингер набрал 11 (7+4) очков в 20 матчах за испанцев

Антони забил победный гол за «Бетис» во втором матче подряд.

25-летний вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед », на 91-й минуте принес севильцам победу на «Эспаньолом » (2:1) в 34-м туре Ла Лиги .

В четверг он забил «Фиорентине» (2:1) в полуфинале Лиги конференций.

Всего на счету бразильца 7 голов и 4 результативных паса в 20 матчах за испанский клуб. Подробную статистику Антони можно найти здесь .