Антони забил победный гол за «Бетис» во 2-м матче подряд. Арендованный у «МЮ» вингер набрал 11 (7+4) очков в 20 матчах за испанцев
Антони забил победный гол за «Бетис» во втором матче подряд.
25-летний вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед», на 91-й минуте принес севильцам победу на «Эспаньолом» (2:1) в 34-м туре Ла Лиги.
В четверг он забил «Фиорентине» (2:1) в полуфинале Лиги конференций.
Всего на счету бразильца 7 голов и 4 результативных паса в 20 матчах за испанский клуб. Подробную статистику Антони можно найти здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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