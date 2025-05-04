Литвинов удален в матче с «Факелом» после ВАР. Защитник «Спартака» придержал Каштанова, выбегавшего к воротам

Руслан Литвинов из «Спартака» удален в матче с «Факелом».

На 23-й минуте защитник придержал форварда «Факела» Алексея Каштанова, выбегавшего к воротам. Главный арбитр Ранэль Зияков сначала показал желтую карточку, но ВАР позвал судью изучить момент. После этого он показал Литвинову красную. Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер» Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.