Литвинов удален в матче с «Факелом» после ВАР. Защитник «Спартака» придержал Каштанова, выбегавшего к воротам
Руслан Литвинов из «Спартака» удален в матче с «Факелом».
На 23-й минуте защитник придержал форварда «Факела» Алексея Каштанова, выбегавшего к воротам.
Главный арбитр Ранэль Зияков сначала показал желтую карточку, но ВАР позвал судью изучить момент. После этого он показал Литвинову красную.
Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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