Компани выиграл первый трофей как тренер на высшем уровне – чемпионство с «Баварией». Он побеждал в Чемпионшипе с «Бернли»
Венсан Компани выиграл первый трофей – чемпионство с «Баварией».
Сегодня мюнхенцы под руководством 39-летнего бельгийца стали победителями Бундеслиги. Компани возглавил «Баварию» в мае 2024 года.
До этого он тренировал бельгийский «Андерлехт» (2020-22) и английский «Бернли» (2022-24). С последним он выиграл Чемпионшип в 2023-м и вывел команду в Премьер-лигу, но вылетел год спустя.
На уровне высших дивизионов, национальных и международных кубков это первая победа для бывшего защитника «Манчестер Сити» в качестве тренера.
Кейн выиграл первый трофей в карьере в 31 год – Бундеслигу с «Баварией». С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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