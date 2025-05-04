Компани выиграл первый трофей как тренер на высшем уровне – чемпионство с «Баварией». Он побеждал в Чемпионшипе с «Бернли»

Венсан Компани выиграл первый трофей – чемпионство с «Баварией».

Сегодня мюнхенцы под руководством 39-летнего бельгийца стали победителями Бундеслиги. Компани возглавил «Баварию » в мае 2024 года.

До этого он тренировал бельгийский «Андерлехт » (2020-22) и английский «Бернли » (2022-24). С последним он выиграл Чемпионшип в 2023-м и вывел команду в Премьер-лигу, но вылетел год спустя.

На уровне высших дивизионов, национальных и международных кубков это первая победа для бывшего защитника «Манчестер Сити» в качестве тренера.

Кейн выиграл первый трофей в карьере в 31 год – Бундеслигу с «Баварией». С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов