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  • Семак о судействе в матчах «Краснодара» и «Зенита»: «Я в полном недоумении – аналогичные моменты трактуются по-разному. Тормена наступил на Гонду акцентированно, не понимаю многих решений»
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Семак о судействе в матчах «Краснодара» и «Зенита»: «Я в полном недоумении – аналогичные моменты трактуются по-разному. Тормена наступил на Гонду акцентированно, не понимаю многих решений»

Сергей Семак заявил, что находится в полном недоумении от работы судей.

«Зенит» на своем поле победил «Пари НН» (2:1) в 27-м туре Мир РПЛ.

На 17-й минуте форвард хозяев Александр Соболев принял мяч на грудь в штрафной гостей. Защитник Кирилл Гоцук находился позади нападающего и обхватывал его сзади за корпус. Мяч от тела Соболева отскочил в руку Гоцука

Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР не исправил его решение. Экс-судья Игорь Федотов заявил, что рефери ошибся. Такого же мнения придерживается и бывший судья Сергей Лапочкин.

– Сергей Богданович, как показалось, мяч попал в руку Гоцуку, при этом судьи никак не отреагировали, ничего не посмотрели. И вчера был похожий эпизод в матче «Краснодар» – «Рубин», когда все было наоборот: увидели, зафиксировали. Как вам кажется, почему так происходит?

– Я в полном непонимании и недоумении, когда аналогичные моменты трактуются абсолютно по-разному.

Если помните, удаление Сахархизана, который даже не наступил, его удалили. А мы играли с «Краснодаром», и Тормена наступил [на пах Гонду] акцентированно.

То есть я не понимаю абсолютно многих решений, трактовку судей, они не смотрят. Не знаю, что происходит, но для меня это непонятно, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
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