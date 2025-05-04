Семак о судействе в матчах «Краснодара» и «Зенита»: «Я в полном недоумении – аналогичные моменты трактуются по-разному. Тормена наступил на Гонду акцентированно, не понимаю многих решений»
«Зенит» на своем поле победил «Пари НН» (2:1) в 27-м туре Мир РПЛ.
На 17-й минуте форвард хозяев Александр Соболев принял мяч на грудь в штрафной гостей. Защитник Кирилл Гоцук находился позади нападающего и обхватывал его сзади за корпус. Мяч от тела Соболева отскочил в руку Гоцука.
Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР не исправил его решение. Экс-судья Игорь Федотов заявил, что рефери ошибся. Такого же мнения придерживается и бывший судья Сергей Лапочкин.
– Сергей Богданович, как показалось, мяч попал в руку Гоцуку, при этом судьи никак не отреагировали, ничего не посмотрели. И вчера был похожий эпизод в матче «Краснодар» – «Рубин», когда все было наоборот: увидели, зафиксировали. Как вам кажется, почему так происходит?
– Я в полном непонимании и недоумении, когда аналогичные моменты трактуются абсолютно по-разному.
Если помните, удаление Сахархизана, который даже не наступил, его удалили. А мы играли с «Краснодаром», и Тормена наступил [на пах Гонду] акцентированно.
То есть я не понимаю абсолютно многих решений, трактовку судей, они не смотрят. Не знаю, что происходит, но для меня это непонятно, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.
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