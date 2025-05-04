Рууд впервые выиграл «Мастерс». В Мадриде он прошел трех игроков топ-10
Каспер Рууд стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде.
В финале он обыграл шестую ракетку мира Джека Дрэйпера – 7:5, 3:6, 6:4.
Норвежец выиграл 13-й титул в карьере (из них один ATP 500 и 11 ATP 250). По ходу турнира он обыграл трех соперников из топ-10 (также Тэйлора Фрица и Даниила Медведева).
За счет этого результата Рууд поднимется с 15-й строчки рейтинга на седьмую.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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