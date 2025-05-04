Чемпионат мира по снукеру. Чжао Синьтун играет с Марком Уильямсом в финале
Марк Уильямс и Чжао Синьтун сыграют в финале чемпионата мира по снукеру.
Чемпионат мира по снукеру-2025
Шеффилд, Англия
Финал
4 мая
Чжао Синьтун (Китай) – Марк Уильямс (Уэльс) – 4:1 (идет первая сессия)
15.00 – первая сессия
21.00 – вторая сессия
5 мая
15.00 – третья сессия
21.00 – четвертая сессия
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 35.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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