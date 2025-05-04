Камила Валиева: «Память о Победе – наша повседневная работа: участвовать в акциях и противостоять попыткам исказить историю. Народ, забывший историю, обречен пережить ее уроки заново»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о важности акций, посвященных Дню Победы.

«Великая Отечественная война – это не просто страница учебника. Каждая семья в России, Беларуси и других бывших советских республиках хранит свою личную историю войны – деда, прошедшего фронт, бабушку, пережившую оккупацию, прадеда, не вернувшегося с поля боя. Эти истории нельзя предавать забвению, потому что они – наша генетическая память.

С каждым годом появляются новые форматы сохранения исторической памяти. Особое место среди них занимает акция «Бессмертный полк», объединяющая миллионы людей по всему миру. <...>

Я тоже хочу рассказать о своих героях. Идрисов Рахматулла Идрисович – мой прадедушка. Был пулеметчиком 268 стрелкового полка Прибалтийского фронта. С большой болью рассказывал, что пришлось ему пережить в плену. Вернулся домой только в декабре 1946 года.

Зиннатуллин Насретдин Зиннатуллович – мой прадедушка. Был пулеметчиком в стрелковой дивизии, дошел до Берлина. После 9 мая 1945 года продолжал служить и вернулся домой в декабре 1945 года», – написала Валиева в своем телеграм-канале.

«Память о Победе – это не только цветы к памятникам и георгиевские ленточки. Это наша повседневная работа: участвовать в акциях памяти и противостоять попыткам исказить историю. Потому что народ, забывший свою историю, обречен пережить ее уроки заново!» – добавила Валиева.