Камила Валиева: «Память о Победе – наша повседневная работа: участвовать в акциях и противостоять попыткам исказить историю. Народ, забывший историю, обречен пережить ее уроки заново»
«Великая Отечественная война – это не просто страница учебника. Каждая семья в России, Беларуси и других бывших советских республиках хранит свою личную историю войны – деда, прошедшего фронт, бабушку, пережившую оккупацию, прадеда, не вернувшегося с поля боя. Эти истории нельзя предавать забвению, потому что они – наша генетическая память.
С каждым годом появляются новые форматы сохранения исторической памяти. Особое место среди них занимает акция «Бессмертный полк», объединяющая миллионы людей по всему миру. <...>
Я тоже хочу рассказать о своих героях. Идрисов Рахматулла Идрисович – мой прадедушка. Был пулеметчиком 268 стрелкового полка Прибалтийского фронта. С большой болью рассказывал, что пришлось ему пережить в плену. Вернулся домой только в декабре 1946 года.
Зиннатуллин Насретдин Зиннатуллович – мой прадедушка. Был пулеметчиком в стрелковой дивизии, дошел до Берлина. После 9 мая 1945 года продолжал служить и вернулся домой в декабре 1945 года», – написала Валиева в своем телеграм-канале.
«Память о Победе – это не только цветы к памятникам и георгиевские ленточки. Это наша повседневная работа: участвовать в акциях памяти и противостоять попыткам исказить историю. Потому что народ, забывший свою историю, обречен пережить ее уроки заново!» – добавила Валиева.
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